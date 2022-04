Na een botsing zaterdagmiddag tussen een containerschip en een pleziervaartuig op de Maas is het vrachtschip over het andere schip gevaren. De twee opvarenden van de overvaren boot zijn ongedeerd, aldus een woordvoerder van de politie.

De twee schepen botsten rond 14.00 uur tegen elkaar aan op de Maas ten noorden van Oss. Na het ongeval kwamen verschillende hulptroepen ter plekke, zoals de brandweerkorpsen uit Noord-Brabant en Gelderland, politie, ambulance en duikers, schrijft de Gelderlander. De opvarenden zijn toen in veiligheid gebracht.

Rijkswaterstaat is bezig om de gezonken boot te bergen, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. De vaarweg is nog gewoon toegankelijk voor andere schepen. Het vrachtschip ligt stil in de Maas.

De oorzaak van de botsing is nog niet bekend, meldt een woordvoerder van de politie. "Dat moet nog verder onderzocht worden." De politie neemt standaard een blaastest af na een botsing, maar kon over de uitkomst hiervan nog geen duidelijkheid geven.