Er is flink wat ruimte voor zon op zaterdag, met name in het noorden van het land. Later op de dag neemt de bewolking toe.

In de middag ontstaan er wat stapelwolken en in het zuiden neemt ook de hoge bewolking toe.

Het blijft verder droog en de temperatuur loopt op naar 16 tot lokaal 21 graden.

Zondag wordt het bewolkter en later op de dag valt er in het oosten een lokale bui. Het wordt dan 16 tot 17 graden. Maar het zal kouder aanvoelen vanwege de stevige noordoostenwind.

