Het Twents Carmel College in Oldenzaal heeft vrijdag 1.650 leerlingen van twee locaties naar huis gestuurd omdat eindexamenleerlingen bij een examenstunt een lesgebouw bevuilden. De leerlingen kwamen met trekkers en hooibalen naar school toe en scheurden binnen in het gebouw het plastic rond de balen eraf, met een enorme puinhoop tot gevolg, schrijft Tubantia.

Lokalen, wc's, gangen en wastafels zaten onder het hooi, schrijft de krant. Daarnaast zou veel ander meubilair zijn omgevallen.

Bij het uitladen van de hooibalen zou een beveiliger gewond zijn geraakt aan haar knie. Zij is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, schrijft de regionale krant. Leerlingen op de trekkers zouden door de politie zijn toegesproken.

De school spreekt van "onaangekondigde acties die de lesdag voor andere leerlingen verstoorden". Woordvoerder Laura Boekholt stelt dat de examenstunt "rumoeriger en extremer was dan normaal".

Aanvankelijk werden alleen vijfhonderd leerlingen van de locatie aan de Potskampstraat naar huis gestuurd. De scholenkoepel kreeg echter te horen dat leerlingen via sociale media informatie uitwisselden met leerlingen van de nabijgelegen school aan de Lyceumstraat. Om onrust op die school te voorkomen, werden daar ook alle lessen geschrapt en 1.150 leerlingen naar huis gestuurd.

27 School in Oldenzaal bezaaid met hooi door examenstunt

In Brabant school ontruimd na uit de hand gelopen examenstunt

In het Brabantse Roosendaal moest een school worden ontruimd nadat een rookbom afging in het gebouw. Daarmee kwam een examenstunt van leerlingen abrupt ten einde, schrijft Omroep Brabant.

De leerlingen moesten het gebouw op last van de brandweer ontruimen. Alle lessen werden afgelast. De school noemt het "zuur" dat "iets wat een feestje had moeten worden, zo is gelopen".