In Utrecht is vrijdagmiddag een monument ter ere van verzetsvrouw Truus van Lier onthuld. "Het beeld is een blijvend eerbetoon aan Truus van Lier en alle vrouwen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor onze vrijheid", sprak wethouder Anke Klein tijdens de onthulling in het Zocherpark.

De rechtenstudente schoot in de Tweede Wereldoorlog NSB'er Gerard Kerlen, hoofdcommissaris van de politie in Utrecht, dood. Hij stond op het punt een groep Joodse mensen en verzetslieden te laten oppakken. Van Lier dook onder in Haarlem, maar werd verraden. In 1943 werd zij op 22-jarige leeftijd gefusilleerd in concentratiekamp Sachsenhausen. Vrijdag zou zij 101 jaar oud zijn geworden.

Van Lier was een iconische verzetsvrouw. Op meerdere manieren kwam zij in de oorlogsjaren in verzet tegen de Duitse overheersing. Ze bracht onder meer een verzetskrant rond, hielp Joodse onderduikers en infiltreerde in de NSB. "Hannie Schaft kennen we allemaal, maar dit verhaal is onterecht onbekend gebleven", zei biograaf Jessica van Geel, die een boek over Van Lier schreef, in het AD.

"Het werk van verzetsvrouwen is tot nu toe onderbelicht gebleven. Het vergt moed van een individu om in opstand te komen tegen onrecht en onderdrukking. Dit beeld nodigt voorbijgangers uit om daarover na te denken", aldus wethouder Klein.

Elk voorjaar bloeien in de buurt van de plek waar Kerlen werd doodgeschoten narcissen die samen Van Liers voornaam vormen. Nu staat er nabij dat narcissenmonument ook een standbeeld. Vorig jaar onthulde burgemeester Sharon Dijksma al een plaquette bij het voormalige woonhuis van de Utrechtse verzetsheldin.