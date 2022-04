Waar kan een kind dat jeugdzorg nodig heeft naartoe? En hoe snel kan een kind terecht bij de plek die de juiste hulp kan bieden? Niet elke regio heeft die essentiële antwoorden op een rij, en op plekken waar zo'n overzicht wel bestaat, is dat niet altijd even volledig. Kinderen worden daardoor soms minder snel geholpen, blijkt uit gesprekken die NU.nl voerde met onderzoekers en andere betrokkenen.

"Als er geen overzicht is, moeten jeugdzorgmedewerkers bijvoorbeeld alle gezinshuizen in de regio afbellen om te kijken of er nog ergens een plekje is. Dat is veel werk, en er is een risico dat er beschikbare plekken worden gemist", zegt Yfke van der Ploeg, onderzoeker bij Het Vergeten Kind.

Een goed overzicht ontbreekt nu nog vaak. Terwijl dat juist helpt bij het doorverwijzen en er bovendien voor kan zorgen dat kinderen sneller worden geholpen. Als je door overzicht een kind naar een plek doorverwijst waar hij vijf weken moet wachten, in plaats van een plek waar hij zeven weken moet wachten, is de wachttijd voor dat kind direct twee weken korter. Dit vertellen Frens Pries en Tim Haarlemmer van het Team Aanpak Wachttijden. Dat team kijkt in opdracht van gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid naar de wachttijden in de jeugdzorg.

Zien waar lange wachttijden zijn

Overzicht is dus nuttig, maar Pries en Haarlemmer waarschuwen wel dat je daarmee de oorzaken van de lange wachttijden niet wegneemt. Als er bij alle instellingen voor specialistische jeugdzorg een lange rij staat, lost een overzicht dat niet op.

Het Vergeten Kind wil dat de wachttijden niet alleen zichtbaarder worden voor hulpverleners en bestuurders, maar voor iedereen. "We weten dat de wachttijden een probleem zijn, maar we weten niet hoelang kinderen nu wachten. Daardoor is het ook makkelijker te negeren door bestuurders en is het moeilijker om hen daarop aan te spreken."

Waarom is dat overzicht er dan vaak niet? Dat komt doordat er niet één definitie van de term 'wachttijd' is, legt een woordvoerder van Jeugdzorg Nederland uit. Is de wachttijd bijvoorbeeld de tijd totdat een kind een eerste intakegesprek heeft bij een jeugdzorgaanbieder of de periode tot de daadwerkelijke behandeling start? Aanbieders houden wachttijden dus op verschillende manieren bij.

Volgens Jeugdzorg Nederland kan een goed overzicht ook helpen om de oorzaken van de wachttijden aan te pakken. Als regio's zien dat er lange wachttijden zijn voor soorten zorg die zij belangrijk vinden, dan kunnen ze er wat aan doen.