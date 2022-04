Een 22-jarige vrouw uit Hellendoorn is donderdag gearresteerd op verdenking van het verwaarlozen van 125 cavia's en 3 konijnen. De verdachte zou de dieren hebben gefokt en verkocht zonder vakbekwaamheidsdiploma. Ook zou ze geen gezondheidsprotocollen volgen en voldoet ze niet aan de aanmeldingsplicht, schrijft de politie vrijdag.

Volgens de politie verbleven de cavia's in zwaar vervuilde hokken en hadden de dieren huid- en vachtproblemen. Na overleg met een dierenarts is besloten de dieren in beslag te nemen.

In het verleden is de vrouw al eens eerder als verdachte aangemerkt in zaken waarbij de gezondheid en het welzijn van dieren in het gedrang kwam.

Daarnaast zou ze onder toezicht van hulpverlenende instanties staan. "Haar zorgkader is geïnformeerd. Mogelijk is zij niet instaat om tot verzorging van dieren over te gaan", schrijft de politie.

Tegen de vrouw wordt proces-verbaal opgemaakt.