Nederland gaat waarschijnlijk samen met Duitsland zogeheten pantserhouwitsers leveren aan Oekraïne. Dat is het zwaarste geschut van de landmacht waarmee doelen op 40 tot 50 kilometer afstand getroffen kunnen worden.

Defensieminister Kajsa Ollongren zei vrijdag na afloop van de ministerraad dat het overleg hierover met de Duitsers in een afrondende fase zit. Ze is optimistisch dat het lukt.

Oekraïne had specifiek om pantserhouwitsers gevraagd. Eerder deze week kondigde het kabinet al aan dat Nederland zwaarder materieel zou gaan leveren.

Ollongren wilde nog niet zeggen om hoeveel pantserhouwitsers het gaat, maar had het over een "beperkt" aantal. In totaal heeft Nederland 54 pantserhouwitsers.

De minister hoopt komende week duidelijkheid hierover te geven. Ze wees erop dat het om een geavanceerd wapensysteem gaat dat niet zomaar ingezet kan worden. Daarvoor is eerst training nodig.

Hoe de taken tussen Duitsland en Nederland verdeeld gaan worden, is nog niet duidelijk. Nederland zou bijvoorbeeld het materieel kunnen leveren en Duitsland de training op zich nemen. Ook daarover wordt volgens Ollongren nog gesproken.