Na een warme en aangename week met zacht lenteweer neemt dit weekend de wind in het land toe. Zondag is er lokaal zelfs kans op een bui en de temperatuur neemt af.

Vrijdag trekt de wind vanuit het oosten aan, waardoor het een stuk kouder kan aanvoelen. De wind zal ook de rest van het weekend een belangrijke rol spelen.

Zaterdag is het op de meeste plekken nog zonnig, met name in het noorden van het land. In het zuiden kan in de loop van de dag bewolking ontstaan, maar ook daar kan het kwik nog stijgen naar 20 graden.

Vanaf zondag zal de zon steeds meer plaatsmaken voor bewolking. In het zuiden en zuidoosten van het land kan er zelfs regen vallen. De temperatuur zakt naar een graad of vijftien.

Na het weekend zet deze trend door en komt er nog meer koude lucht onze kant op. Vanaf maandag zal het kwik overdag niet ver boven de 10 graden uitkomen, 's nachts zakt de temperatuur zelfs tot rond het vriespunt.

Daarmee lijkt er einde te gaan komen aan het zachte lenteweer van de afgelopen dagen. Dat heeft te maken met depressies in Zuid-Europa die naar het noorden van het continent verschuiven en in de loop van het weekend ook Nederland bereiken.