Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag achttien jaar cel geëist tegen een 27-jarige man voor de vergismoord op Serdar Ay op 20 oktober 2020. Volgens het OM zou de man een "cruciale rol" hebben gespeeld bij de moord. Ook zou hij twintig dagen na de moord een gewapende overval hebben gepleegd op een winkel in Alphen aan den Rijn.

Ay werd doodgeschoten in de buurt van zijn woning in de Amsterdamse wijk Osdorp. De 33-jarige Ay was niet het doelwit van de moord, maar de man van wie hij de auto waar hij in zat leende.

"Deze gruwelijke onverschilligheid maakt deze moord extra wrang en beangstigend: het lenen van een auto om eten te halen voor zijn vrienden is Serdar Ay die avond fataal geworden", aldus de officier van justitie.

Zonder de informatie en middelen van de verdachte had de moord niet kunnen plaatsvinden, stelde het OM. De verdachte zou volgens hen volgapparatuur onder de auto hebben geplaatst. Op dat peilbaken werd ook het DNA van de man aangetroffen. Hij zei zelf dat hij het baken heeft gekocht en aangezet, maar niet onder de auto heeft aangebracht. Daar ging het OM niet in mee.

Daarnaast zou de man op 10 november twee medewerkers van een winkel in Alphen aan den Rijn hebben bedreigd met een vuurwapen. Daarbij maakten hij en een andere gemaskerde man 128 mobiele telefoons en de mobiele telefoons en twee sleutels van de medewerkers buit.

Het OM rekent de man aan dat hij op geen enkel moment verantwoording heeft afgelegd voor zijn handelen. Ook zou hij het geld dat hij hiermee verdiende hebben uitgegeven aan een reis.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.