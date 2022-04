De bewoners van de flat aan de Weegschaal in Bilthoven die donderdag deels werd verwoest door twee explosies kunnen voorlopig niet terug naar huis. Er is een onderzoek opgestart naar de technische staat van de flat en zolang dat onderzoek loopt, kunnen de bewoners in ieder geval niet terugkeren, meldt een woordvoerder van de gemeente De Bilt, waar Bilthoven onder valt, vrijdag.

De gemeente hoopt dat in de loop van volgende week meer te zeggen is over de technische staat van het pand. De bewoners zijn volgens de woordvoerder opgevangen bij vrienden, familie of "elders", wat bijvoorbeeld een hotel zou kunnen zijn.

Donderdagochtend vonden twee explosies plaats in het flatgebouw. Bij rioleringswerkzaamheden werd een gasleiding geraakt, waarna een deel van de 28 woningen in het gebouw werd ontruimd. Daarop volgde een kleine explosie, gevolgd door een grotere tweede. Die laatste gebeurde op het moment dat hulpverleners het pand ingingen.

Bij de explosies zijn geen bewoners gewond geraakt, maar wel vijf brandweermannen en twee agenten. Zij maken het naar omstandigheden allemaal goed, melden Veiligheidsregio Utrecht en de politie.

Inmiddels zijn volgens de gemeente "betrokken instanties", waaronder de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), gestart met onderzoeken naar de oorzaak en omstandigheden van de explosies.