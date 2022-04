Twee vrouwelijke Syriëgangers die begin februari met hun kinderen zijn opgehaald uit een vluchtelingenkamp in Syrië willen in voorarrest blijven. Zo willen ze voorkomen dat ze na hun berechting opnieuw in de cel belanden om hun straf uit te zitten. Dat doen ze in het belang van de kinderen, zei hun advocaat vrijdagochtend in de rechtbank in Rotterdam tijdens de eerste openbare en inleidende zitting.

De vrouwen en kinderen zijn opgehaald uit het Koerdische vluchtelingenkamp Al Roj in het noorden van Syrië. Daar verbleven ze onder erbarmelijke omstandigheden.

De vrouwen zeggen blij te zijn dat ze nu veilig in Nederland zijn, al zitten ze opgesloten in de penitentiaire inrichting in Zwolle, op de terroristenafdeling voor vrouwen. Hun kinderen moesten ze op Schiphol afstaan en zitten in pleeggezinnen. De kinderen mogen een keer in de zes weken hun moeder zien.

De advocaat van de 33-jarige Meryem S. en de 26-jarige Amber K., die beiden niet in de rechtbank aanwezig waren, zei dat de moeders niet willen dat de kinderen opnieuw afscheid moeten nemen als ze in de toekomst worden veroordeeld tot een celstraf.

'Kinderen voelen zich nu veilig'

"Ze weten dat er een grote kans is dat ze best een tijdje moeten gaan zitten. Ze hebben al een keer afscheid moeten nemen van hun kinderen toen ze op Schiphol aankwamen en werden aangehouden. Dat willen ze hun kinderen geen tweede keer aandoen. Die kinderen voelen zich nu veilig", aldus hun advocaat.

"Als ze naar buiten komt, wil ze buiten blijven", zei de raadsvrouw over Amber K., de jongste van de vrouwen. De vrouw uit Dordrecht bekeerde zich op jonge leeftijd tot de islam. In augustus 2015 reisde ze uit naar Syrië. Ze stuurde volgens het Openbaar Ministerie foto's van een AK-47 en een handgranaat naar haar familie toen ze in het kalifaat zat.

Schorsingsverzoek moeder verdachte afgewezen

De advocaat van de 53-jarige Naima el O., de moeder van Meryem S., deed wel een poging de vrouw op vrije voeten te krijgen, maar de rechtbank wees het schorsingsverzoek af.

El O. reisde in augustus 2014 met haar vijftienjarige zoon naar de Turks-Syrische grens. Ze hoopte er haar dochter en kleindochter te ontmoeten om haar mee terug te nemen naar Nederland, maar trof er alleen haar schoonzoon. Deze IS-strijder nam haar mee naar Syrië, waarna ze niet meer terug kon. Moeder en dochter vluchtten na zijn dood.

Vrijdagmiddag staan nog twee verdachten terecht, een 30-jarige vrouw uit Delft en een 36-jarige uit Schiedam. De rechtbank houdt op 30 juni een nieuwe voorbereidende zitting.