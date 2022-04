De eerste grassoorten zijn in de afgelopen week tot bloei gekomen en ook de berkenbomen staan al massaal in bloei, meldt Weerplaza vrijdag. De combinatie van bloeiende bomen, bloeiende grassen en het droge weer is slecht nieuws voor hooikoortspatiënten.

De komende weken blijft het droog, met af en toe temperaturen die kunnen oplopen tot 20 graden.

"De bomen bloeien nog tot de eerste week van mei, daarna worden de klachten overwegend door de pollen van grassen veroorzaakt. Dan kunnen de eerste grassoorten al voor behoorlijk wat overlast zorgen", zegt Weerplaza tegen NU.nl.

Mensen met hooikoorts krijgen vaak eerst klachten als een loopneus, niesbuien en branderige ogen. Een paar miljoen mensen in Nederland hebben in meer of mindere mate last van hooikoorts.

De piek in de berkenbloei ligt tussen 10 en 24 april. De grootste overlast is begin mei voorbij, als het gras gaat bloeien. Naar verwachting gaat het seizoen van de bij hooikoortspatiënten beruchte berkenpollen meteen over in het graspollenseizoen.

In februari was er een hooikoortspiek doordat de els toen in bloei stond. Deskundigen wezen er toen op dat hooikoortsklachten erg kunnen lijken op coronaklachten, maar een hooikoortspatiënt heeft meestal geen last van koorts of reukverlies.