Jongeren veroorzaken vaker overlast in de horeca dan voor de pandemie, zeggen gemeenten en andere betrokken partijen tegen NU.nl. Met name jongeren voor wie uitgaan nieuw is, lijken vaker de grens op te zoeken. Dat uit zich in overmatig drankgebruik en agressief gedrag.

Onder meer Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hoort het geluid van horecaondernemers. De brancheorganisatie zegt dat een deel van de uitgaanders het gevoel lijkt te hebben dat ze de afgelopen jaren moeten inhalen en daardoor meer grenzen overgaan.

Voor sommige jongeren is het uitgaan in de horeca daarbij nieuw, omdat zij de afgelopen twee jaar nog niet uit konden gaan. "Ze zijn wellicht meer gewend om in kleinere bekende groepen samen te komen op een huisfeest, in een keet of schuur", aldus een woordvoerder. "En daarvan ondervinden horecaondernemers nu dus meer overlast in het reguliere uitgaansleven."

Vaker de remmen los

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), een onafhankelijke stichting die veiligheidsproblemen in kaart brengt, ziet dezelfde ontwikkeling. "Het lijkt erop dat jongeren in die leeftijdscategorie vaker de remmen los gooien terwijl ze niet gewend zijn aan grote hoeveelheden alcohol", aldus Raoul Verwey van het CCV. "Dat leidt tot meer agressie en zelfs vechtpartijen."

Ook een woordvoerder van Trimbos, een kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid, zegt de signalen te herkennen. Het instituut bracht vorig jaar de mogelijke risico's van 'uitgaan na corona' in kaart. Daar kwamen, naast de onervarenheid van nieuwe uitgaanders, ook andere gevaren naar voren. Zo raken mensen na een periode met minder prikkels, sneller geprikkeld. Dat vergroot de kans op irritatie en agressief gedrag.

Daarbij moest tijdens de sluiting van de horeca veel barpersoneel op zoek naar ander werk. Daardoor is er nu veel onervaren personeel. Het signaleren van en omgaan met uitgaanders onder invloed van alcohol en drugs verloopt hierdoor mogelijk wat moeizamer, waardoor incidenten minder goed voorkomen kunnen worden.

Vraagstuk voor gemeenten

Verschillende gemeenten zeggen tegen problemen aan te lopen. "Mensen zijn eerder dronken, heftiger dronken en vertonen vaker gedrag dat vóór de pandemie vrijwel niet voorkwam", zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag. Vooral jongeren die nog niet veel ervaring met uitgaan hebben, vertonen volgens hem nu vaker "onbegrensd gedrag".

Het Haagse horecapubliek lijkt over het algemeen meer alcohol te drinken dan voorheen, zegt hij. "Voor de pandemie merkten we een duidelijk verschil rond de datum van uitbetaling van loon. Daarna werd meer genuttigd, daarvoor werd minder genuttigd omdat het geld op was. Na de pandemie merken we dat mensen kennelijk genoeg geld hebben en wordt er veel meer en structureler genuttigd."

“Het lijkt erop dat deze groep verhoudingsgewijs minder hun eigen limiet kan inschatten.” Gemeente Eindhoven

Ook volgens een woordvoerder van de gemeente Eindhoven moet vooral "de nieuwe generatie stappers" wennen om naar de horeca te gaan. "Het lijkt erop dat het bij deze groep verhoudingsgewijs meer voorkomt dat ze onvoldoende hun eigen limiet kunnen inschatten, bijvoorbeeld bij de inname van alcohol, met alle gevolgen van dien", aldus een woordvoerder. "We zijn nog aan het kijken in hoeverre de drukte en piekmomenten, mensen die onwel worden en wanordelijkheden meer voorkomen dan vóór corona het geval was."

In Utrecht wordt van een probleem gesproken. "Onze inspecteurs merken het op straat en ondernemers geven aan dat ze meer jongeren moeten weigeren die te dronken zijn", aldus een woordvoerder. "We zijn momenteel met verschillende partners, zoals Koninklijke Horeca Nederland en Jellinek, in gesprek over hoe om te gaan met dit probleem."

Dit beeld is overigens niet terug te zien in alle gemeenten. Van vijftien grote gemeenten die NU.nl heeft benaderd, gaven er drie aan geen zorgwekkende signalen te hebben ontvangen. "Mensen moeten even weer wennen aan de 'nieuwe' situatie, maar zijn goed aanspreekbaar en er zijn geen heftige incidenten", zegt bijvoorbeeld een woordvoerder van de gemeente Enschede.

Geen exacte cijfers

Ook handhavers worden vaker geconfronteerd met ongewenst gedrag, zegt de Nederlandse BOA Bond. "Al voor de coronacrisis zagen we dat mensen een korter lontje kregen. Maar die stijgende lijn gaat nu scherper omhoog."

Exacte cijfers hebben ze echter niet. Ook de politie houdt geen cijfers bij. "Uitgaansgeweld wordt niet apart geregistreerd en agressie en korte lontjes al helemaal niet", aldus een woordvoerder.

Het CCV heeft een onderzoek ingesteld naar de toegenomen overlast door jongeren. Daarvan worden in juni de eerste resultaten verwacht.