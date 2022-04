De aangekondigde herstelregelingen voor kinderen en ex-partners die betrokken zijn bij het toeslagenschandaal moeten er sneller komen, vinden de Nationale ombudsman en Kinderombudsman. Ook moet er wat gedaan worden aan de grote achterstand bij het afhandelen van bezwaren van ouders tegen besluiten van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

De regelingen voor gedupeerde kinderen en ex-partners en de uitvoering daarvan, laten volgens de ombudsmannen lang op zich wachten doordat er eerst een herstelwet nodig is die de noodzakelijke wettelijke basis zou moeten leveren. "Maar de verwachting is dat die wet pas eind dit jaar in werking kan treden. Dat duurt te lang."

Zo'n 95.000 kinderen zijn geschaad op meerdere terreinen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling, zeggen de ombudsmannen. "Langer wachten betekent uitstel van dit zo noodzakelijke herstel, dat tijdens een volwassen leven niet meer kan worden ingehaald."

Ook de bijna tienduizend ex-partners voelen zich in de steek gelaten, aldus de belangenbehartigers. "Sommigen van hen kampen met hoge schulden. Het wachten brengt grote onzekerheid en spanningen met zich mee." Ze vinden het oneerlijk dat zij voorlopig geen compensatie van de UHT krijgen, terwijl hun exen al wel geld hebben ontvangen.

De Nationale ombudsman zegt daarnaast al lange tijd klachten van ouders en advocaten te ontvangen over de bezwaarfase die ouders die het oneens zijn met besluiten van de UHT ingaan. Bij bijna zevenhonderd bezwaarschriften zou sprake zijn van overschrijding van de wettelijke termijn. Ouders die vervolgens hun dossier opvragen, zouden daar jaren op moeten wachten.