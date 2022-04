Gerrit van de Kamp stopt als voorzitter van politiebond ACP. De afgelopen periode heeft hem zodanig lichamelijk en geestelijk beïnvloed dat hij heeft besloten afstand te doen van het voorzitterschap, laat hij donderdag in een verklaring weten. De vakbondsleider legde in februari al tijdelijk zijn werkzaamheden neer vanwege meldingen van grensoverschrijdend gedrag, die later ongegrond bleken.

Een maand nadat Van de Kamp zijn taken had neergelegd, maakte de ACP bekend dat hij geen grensoverschrijdend gedrag had vertoond. Van de Kamp en de politiebond kwamen wel overeen dat hij op een andere manier zou gaan leidinggeven.

De ACP bood destijds excuses aan aan Van de Kamp voor de gang van zaken rondom de meldingen. De zaak trok volgens het bestuur een zware wissel op "diverse betrokkenen, zoals de anonieme melders, de voorzitter met zijn gezin, de werkorganisatie, de vrijwilligers en leden".

De politiebond laat weten "dankbaar te zijn voor alles wat Gerrit als voorzitter heeft betekend en dat hij ook in de toekomst zijn kennis en expertise blijft delen".

Van de Kamp was sinds 2004 voorzitter van de ACP, met ongeveer 24.000 leden de grootste politievakbond van Nederland. Afhankelijk van zijn herstel blijft hij naar eigen zeggen wel betrokken bij de ACP en andere daaraan verbonden organisaties.