De bewoners van de flat in het Utrechtse Bilthoven die donderdag is getroffen door een explosie kunnen de nacht niet in hun eigen huis doorbrengen. De opvang voor de nacht en langere termijn wordt door de gemeente en Woonstichting SSW geregeld, maakte burgemeester Sjoerd Potters donderdag bekend op een persconferentie.

Het flatgebouw telt 28 woningen, die werden ontruimd na een gaslek en twee daaropvolgende explosies. De bewoners worden momenteel opgevangen in een locatie die door Woonstichting SSW is ingericht.

Op de persconferentie over het incident zeiden burgemeester Potters en directeur Danny Visser van Woonstichting SSW dat opvang voor vannacht en voor de langere termijn geregeld zal worden. Ook wordt geregeld dat de bewoners een maaltijd krijgen. "Dat is op dit moment nog niet georganiseerd, maar zal op korte termijn geregeld worden", zei Potters daarover.

Er wordt gekeken naar opvang bij vrienden of familie, maar als bewoners daar niet terecht kunnen of willen wordt er een alternatieve opvangplek geregeld.

Naast de bewoners van het flatgebouw werden ook bewoners van omliggende woningen geëvacueerd. De gemeente kijkt ook of zij op korte termijn naar hun huis kunnen terugkeren.

45 Cameraploeg filmt tweede gasexplosie bij flat in Bilthoven

Aantal gewonden loopt op naar zeven

Er vonden donderdag twee explosies plaats bij de flat aan de Weegschaal in Bilthoven. Na de eerste explosie werd een deel van de woningen ontruimd, waardoor er tijdens de tweede explosie weinig bewoners binnen waren.

Wel waren er op dat moment hulpverleners binnen. Jan Hazeleger, sectorcommandant van de brandweer, zei op de persconferentie dat er zeven mensen gewond zijn geraakt. Twee politieagenten raakten lichtgewond. Daarnaast raakten vijf brandweerlieden gewond, van wie er vier momenteel nog in het ziekenhuis liggen. Een aantal van hen heeft "zwaardere verwondingen". "Daarbij moet je denken aan botbreuken", aldus Hazeleger.

Op dit moment zijn er geen gewonde bewoners gemeld. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht liet eerder al weten voor 99 procent zeker te zijn dat er niemand meer onder het puin ligt. Wel worden er speurhonden ingezet om dit helemaal uit te kunnen sluiten.

Drie flatwoningen zijn volledig ingestort en vier aangrenzende woningen zijn zeer zwaar beschadigd, aldus Veiligheidsregio Utrecht. Gas, elektriciteit en water zijn afgesloten. Zodra huisdieren zijn weggehaald uit alle woningen, wordt alles dichtgetimmerd. Ook zal er extra gepatrouilleerd worden om te voorkomen dat er iets wordt geroofd uit de woningen.

Toedracht gasexplosie wordt nog onderzocht

Het gaslek ontstond door werkzaamheden. Het gaat volgens Potters om geplande werkzaamheden aan het riool, maar hij wil nog niet zeggen hoe de explosie heeft kunnen ontstaan. "De toedracht van het incident wordt nog onderzocht. Dat willen we in het belang van de slachtoffers nauwkeurig uitzoeken", aldus de burgemeester.

De woningen in het flatgebouw stammen uit 1965. Potters kan nog niet zeggen of de flat als gevolg van de schade moet worden afgebroken.