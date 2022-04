Het toeslagenschandaal, de coronapandemie en het klimaatbeleid waren de belangrijke punten die de Raad van State (RvS) in 2021 behandelde. Dat staat in het jaarverslag van de RvS dat donderdag is verschenen.

De Raad van State bestaat uit twee afdelingen: een adviesraad en een afdeling voor bestuursrechtspraak. De Afdeling advisering geeft de overheid advies over bijvoorbeeld het sluiten van religieuze gebouwen tijdens de coronacrisis. De Afdeling bestuursrechtspraak bemiddelt in conflicten tussen burgers en de overheid of tussen twee overheden onderling. Dit gebeurt bijvoorbeeld als burgers bezwaar maken tegen de bouw van een windmolenpark.

Dit jaar keek de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS terug op de kinderopvangtoeslagenaffaire en haar rol daarin in de jaren tot 2019. "We hebben te lang vastgehouden aan de alles-of-nietslijn", zegt Thom de Graaf, vicepresident van de Raad van State. De afdeling had deze regel eerder kunnen en moeten veranderen. De alles-of-nietslijn hield in dat de Belastingdienst streng moest optreden als iemand niet alle kosten voor de kinderopvang had betaald. De ouders moesten dan alle voorschotten terugbetalen, wat leidde tot ernstige situaties die voorkomen hadden kunnen worden.

De RvS reflecteert op dit beleid en stelt kritischer op het overheidsbeleid te mogen zijn. "We moeten de burger beschermen", staat in het jaarverslag. Op basis van het toeslagenschandaal is nu onder meer besloten maatwerk toe te passen. De Raad van State adviseert om bij het opleggen van boetes rekening te houden met bijzondere omstandigheden.

2021 was ook het tweede jaar van de coronapandemie. De RvS gaf meerdere adviezen over het coronabeleid in ons land. Zo heeft de Raad onder meer geadviseerd de coronamaatregelen geleidelijk los te laten. Door de steunmaatregelen herstelt de Nederlandse economie zich prima. Wel worden de verschillen tussen groepen heviger en duidelijk blootgelegd. De Raad heeft meerdere adviezen geschreven om discriminatie en stigmatisering tegen te gaan.

Met het klimaatrapport van vorige zomer werden we opnieuw met onze neus op de feiten gedrukt. Op basis van dit rapport heeft de RvS geadviseerd een klimaatminister aan te stellen. Ook stelt de Raad dat het van belang is om nationale afspraken te maken over de uitvoering van het klimaatbeleid. De Nederlandse Klimaatwet moet snel "ambitieuzer en specifieker" worden.

De oorlog in Oekraïne benadrukt het belang van de internationale rechtsorde. Het beschermt, het garandeert vrijheid, vrede, veiligheid en ook welvaart. "Daar moeten we ons aan houden en moeten we met elkaar verdedigen. Maar soms lijkt het alsof we ons alleen aan deze afspraken houden als dat ons goed uitkomt", aldus De Graaf. Andere belangrijke uitdagingen voor 2022 zijn een eenvoudiger toeslagenstelsel, meer woningen bouwen en de aanpak van de klimaatverandering.