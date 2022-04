Het wordt op Koningsdag prima weer om eropuit te gaan voor festivals en vrijmarkten. Volgens Weerplaza wordt het op 27 april minder zomers dan vorig jaar, maar al met al alsnog een mooie dag.

Na een warm lenteweekend wordt het eerst wisselvallig met meer buien. Op Koningsdag wordt het kouder, de temperatuur zakt terug tot 15 graden. Maar de vrijmarkten en festivals houden het hoofd waarschijnlijk droog, al is een plaatselijke regenbui niet uitgesloten.

Vorig jaar was Koningsdag vrij warm met temperaturen tot een graad of zeventien. Hoewel het dit jaar dus iets koeler wordt, is de verwachting dat het alsnog goed vertoeven is voor mensen die van plan zijn om naar buiten te gaan.

Tijdens Koningsnacht blijft het grotendeels droog en koelt het af tot ongeveer 6 graden.