In Bilthoven is donderdag een deel van een flatgebouw verwoest door een explosie als gevolg van een gaslek, meldt Veiligheidsregio Utrecht. Onder meer een deel van de gevel en de vloeren zijn weggeslagen door de explosie. Vier brandweerlieden raakten gewond.

Volgens de veiligheidsregio hebben er twee explosies plaatsgevonden. Aanvankelijk was er een eerste, kleinere explosie, vlak na de ontdekking van het gaslek. "Maar de tweede was een stuk heviger", legt de woordvoerder uit.

Die explosie zou meerdere woningen in het flatgebouw hebben verwoest. Hulpdiensten waren op het moment van die explosie in of nabij het flatgebouw.

De tweede explosie had nog veel groter kunnen zijn, maar hulpdiensten wisten tussen de eerste en tweede explosie de gasleiding drukloos te maken. Daardoor ontplofte alleen het restant van het gas dat nog in de leiding zat.

Hoewel enkele woningen zijn verwoest, is er weinig vrees voor eventuele slachtoffers die onder het puin liggen. 28 omringende woningen waren namelijk al uit voorzorg ontruimd. Een team specialisten onderzoekt nu de stabiliteit van het gebouw.

De woordvoerder van de veiligheidsregio kan niets zeggen over de verwondingen van de brandweerlieden. "Zij worden nagekeken door ambulancepersoneel en waar nodig weggebracht naar het ziekenhuis."

De flat staat aan de Weegschaal in Bilthoven. Het gaslek ontstond door werkzaamheden in de straat. Na de explosies schaalde de brandweer op naar GRIP 1. Daarbij vindt er verregaande onderlinge coördinatie tussen hulpdiensten plaats bij grotere incidenten.

33 Deel Bilthovense flat ingestort na explosies door gaslek

Burgemeester vraagt ruimte voor hulpverleners

Burgemeester Sjoerd Potters van de gemeente De Bilt, waar Bilthoven onder valt, is ter plaatse. Hij laat weten dat de aandacht uitgaat naar de slachtoffers en de bewoners die zijn getroffen. Er is op dit moment nog veel onduidelijk volgens de burgemeester.

Potters vraagt iedereen thuis te blijven en hulpverleners de ruimte te geven. Op een later moment komt de gemeente met meer informatie, belooft de burgemeester.

De mensen uit de flats worden opgevangen in het pand van de woonstichting SSW in Bilthoven. "Daar is ook hulpverlening aanwezig voor mensen die geschrokken zijn", schrijft de veiligheidsregio op Twitter.