In Bilthoven is donderdag een deel van een flatgebouw verwoest na een explosie als gevolg van een gaslek, meldt Veiligheidsregio Utrecht. Onder meer een deel van de gevel en de vloeren zijn weggeslagen door de explosie.

Er zijn gewonden gevallen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Er is al bevestiging dat ten minste één brandweerman gewond is weggedragen. Hoeveel gewonden er in totaal zijn en hoe ernstig zij gewond zijn geraakt, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

Volgens de veiligheidsregio hebben er twee explosies plaatsgevonden. Aanvankelijk was er een eerste, kleinere explosie vlak na de ontdekking van het gaslek. "Maar de tweede was een stuk heviger", legt de woordvoerder uit. Die explosie zou meerdere woningen in het flatgebouw hebben verwoest.

De flat staat aan de Weegschaal in Bilthoven. Volgens de veiligheidsregio waren al veel omringende woningen uit voorzorg ontruimd.

Het gaslek ontstond door werkzaamheden in de straat. Na de explosies schaalde de brandweer op naar GRIP 1. Daarbij vindt er verregaande onderlinge coördinatie plaats tussen hulpdiensten bij grotere incidenten.