De Nederlandse politie heeft samen met collega's in Duitsland, België, Paraguay en Spanje tientallen arrestaties verricht in een groot drugsonderzoek, meldt de politie donderdag. In Nederland zijn drie mannen uit Den Bosch en Schiedam aangehouden. Bij een huiszoeking in de laatstgenoemde stad trof de politie 3 miljoen euro aan.

Ook is er beslag gelegd op vier woningen, waaronder een villa van 5 miljoen euro in Spanje. Daarnaast zijn veel luxegoederen geconfisqueerd.

De arrestaties volgen na enorme drugsvondsten in de havens van Hamburg en Antwerpen. Daar werd in februari 2021 in slechts twee weken tijd ruim 23.000 kilo cocaïne onderschept. Die recordpartij drugs, met een straatwaarde van 600 miljoen euro, had Nederland als eindbestemming.

In de haven van Hamburg werd vorig jaar op 12 februari ruim 16.000 kilo cocaïne gevonden in containers die afkomstig waren uit Paraguay. De drugs in de haven van Antwerpen waren afkomstig uit Panama. Tussen ananas, inktvis en blokken hout werd ruim 7.000 kilo cocaïne aangetroffen. Het Openbaar Ministerie (OM) sprak destijds van een "absolute recordonderschepping".

Gelijktijdige politie-invallen in meerdere landen

De politieacties in Nederland, Spanje, Paraguay, Duitsland en België vonden gelijktijdig plaats. In de buurlanden is het merendeel van de verdachten opgepakt. De Landelijke Eenheid spreekt van tientallen verdachten, maar zegt niet precies hoeveel arrestaties daar zijn verricht.

Agenten kwamen de verdachten op het spoor door berichten te lezen uit de gekraakte berichtendienst Sky, waar veel criminelen van gebruikmaakten. De drugstransporten werden teruggevonden in de berichtendienst en na verder onderzoek konden de betrokken verdachten worden geïdentificeerd.

Vorig jaar werd al een 28-jarige man uit Vlaardingen aangehouden en aangemerkt als verdachte in de zaak. Hij is reeds veroordeeld tot 4,5 jaar cel.