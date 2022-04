Hoewel Amsterdam, Oss en Nijmegen veel vaker bijspringen als er wordt gezocht naar locaties om asielzoekers in op te vangen, was er dinsdag geen twijfel toen werd gevraagd om opnieuw onderdak voor vluchtelingen te regelen. De bestuurders van de drie steden zeggen tegen NU.nl alle drie hetzelfde: "We laten geen mensen op straat slapen."

"Amsterdam zal altijd vluchtelingen opvangen. Punt", is wethouder Rutger Groot Wassink duidelijk. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was dinsdagavond geen slaapplek voor zo'n driehonderd asielzoekers, en de wethouder die verantwoordelijk is voor vluchtelingenopvang kende geen twijfel om 180 mensen tijdelijk onderdak te geven.

Het Brabantse Oss ving dinsdagavond tachtig asielzoekers op en in Nijmegen kregen honderd vluchtelingen een tijdelijke slaapplek. Woensdag maakte ook Alkmaar bekend 150 vluchtelingen op te vangen.

Omdat Oss bij het minister van Justitie en Veiligheid op een lijst stond waar plek was voor tachtig man in geval van nood, was er al een bus vanuit Ter Apel naar de Brabantse plaats onderweg toen burgemeester Wobine Buijs geïnformeerd werd over de komst van de asielzoekers.

Buijs besloot niet op zoek te gaan naar een andere plek. "Ik dacht: we gaan die mensen echt niet weer doorsturen", vertelt ze. "Het kan toch niet zo zijn dat die mensen dan weer op zoek moeten naar een andere plek."

Asielzoekers in de opvanglocatie in Oss.

Aanmeldcentrum in Ter Apel overvol

Wie de verhalen uit de drie steden die dinsdag te hulp schoten hoort, kan zich nauwelijks voorstellen dat de zoektocht naar plekken voor asielopvang zo moeizaam verloopt. Toch is dat wat wel het geval.

Het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel zit al tijden overvol en doordat de doorstroom in de rest van het asielproces stroperig verloopt kan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de drukte in Ter Apel geregeld niet aan.

Onder meerdere burgemeesters leeft ergernis dat het aanbieden van extra opvangplaatsen vrijwel altijd van dezelfde gemeenten komt. "We bieden het aan omdat we vinden dat dat zo hoort", zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. "Maar ik ben wel geïrriteerd, zelfs lichtelijk gefrustreerd, dat het wederom zover heeft moeten komen."

“We zijn inmiddels 6,5 jaar verder en het is nog steeds niet geregeld.” Hubert Bruls over de andere opzet van de asielopvang

Al na de vluchtelingencrisis in 2015 was duidelijk dat de asielopvang in Nederland anders moest worden opgezet. Er moesten meer aanmeldcentra zoals in Ter Apel komen en het aantal opvanglocaties moest 'meebewegen' met het aantal vluchtelingen.

Toch is dat flexibele systeem nog altijd niet van de grond gekomen, constateert ook Bruls. "We zijn inmiddels 6,5 jaar verder en het is nog steeds niet geregeld. De bal ligt voor een groot deel in politiek Den Haag. De een wil dat wel en de ander niet. Men houdt elkaar een beetje gevangen, waardoor er per saldo niets gebeurt."

In Ter Apel is de opvang overvol, waardoor andere gemeenten moeten bijspringen.

Gemeenten willen wel Oekraïners opvangen, maar andere vluchtelingen niet

Wat ook voor irritatie bij sommige burgemeesters zorgt, is dat er gemeenten zijn die wel opvangplekken voor gevluchte Oekraïners regelen, maar niet voor 'reguliere asielzoekers'. "Ik heb me daar natuurlijk ook over verwonderd", zegt Groot Wassink. "Ik vind dat je daar geen onderscheid in moet maken."

Bruls valt hem bij: "Een bed is een bed. Je kunt niet zeggen: 'Ik heb hier een opvang en daar mogen alleen Oekraïners in.'"

Eerder pleitte Bruls - ook voorzitter van het Veiligheidsberaad - daarom voor de mogelijkheid tot meer dwang die de landelijke overheid gemeenten op kan leggen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) kondigde al aan dat er wordt gewerkt aan een wet die dat mogelijk moet maken.

Tot die tijd moet de opvang van asielzoekers uit gemeenten zelf komen. Voor Amsterdam, Oss en Nijmegen was het geen optie om te weigeren, in de hoop dat gemeenten die dat al vaker hebben gedaan nu wel zouden bijspringen.

"Ik voel me daar ongemakkelijk bij", vertelt Groot Wassink. "We blijven aandringen op een betere spreiding, maar ik zou het cynisch vinden om dat over de rug van vluchtelingen te doen."