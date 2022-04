Ongeveer tien kinderen hebben dinsdagavond brandwonden opgelopen tijdens de voetbalderby Rijnsburgse Boys - Quick Boys, zo meldt Omroep West woensdag. De slachtoffers werden geraakt door brandende fakkels die in het publiek waren gegooid.

Supportersgroepen van beide voetbalclubs staken fakkels aan toen de twee elftallen het veld betraden. Op videobeelden is te zien dat de eerste brandende fakkel vanuit het kamp van Rijnsburgse Boys richting de supporters van Quick Boys wordt gegooid. Vervolgens vliegt in beide richtingen vuurwerk rond.

Drie kinderen moesten naar een huisartsenpost om te worden behandeld. Volgens de politie hebben de andere kinderen lichte verwondingen opgelopen.

De voorzitters van beide clubs en de burgemeester van Rijnsburg spreken schande van het incident. De derby wordt de volgende keer in ieder geval zonder uitpubliek gespeeld.

In maart moest de Mobiele Eenheid in Katwijk ingrijpen in de aanloop naar de derby tussen dorpsgenoten Quick Boys en VV Katwijk in de Tweede Divisie. Supporters van beide voetbalclubs raakten slaags op het veld en er zou een agent zijn aangevallen.