Sekswerkers moeten makkelijker legaal kunnen werken en daarom moet het wetsvoorstel Wet Regulering Sekswerk (WRS) van tafel, zeggen betrokken organisaties en sekswerkers. Zij denken dat meer sekswerkers door deze wet straks illegaal aan het werk gaan, en dat heeft grote invloed op hun veiligheid.

"Het is nu al best moeilijk voor sekswerkers om legaal te werken", zegt Simone Temming, projectleider Ugly Mugs NL van Soa Aids Nederland. Door de huidige regelgeving verdwijnen nu al sekswerkers onder de radar en lopen ze een hoog risico op geweld.

Om de veiligheid van sekswerkers te vergroten, werd woensdag in het bijzijn van staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie), organisatie Soa Aids Nederland en sekswerkers het platform Ugly Mugs gelanceerd. Daarop kunnen sekswerkers elkaar waarschuwen voor agressieve klanten.

Dat de beroepsgroep veel te maken heeft met geweld, bleek uit een onderzoek van het Erasmus MC, dat woensdag ook werd gepresenteerd. Veel sekswerkers hebben tijdens de coronacrisis illegaal door moeten werken vanwege financiële problemen, waardoor ze in een kwetsbare positie kwamen. Aangifte deden de sekswerkers vaak niet, omdat ze bang waren voor de gevolgen van het illegale werken.

'Nieuwe wet maakt sekswerk juist onveiliger'

Belangengroepen en andere betrokkenen denken dat de problemen groter worden als de WRS, die Van der Burg later dit jaar door de Tweede Kamer moet loodsen, wordt ingevoerd. Ugly Mugs is nu helaas al nodig, maar zal nog meer nodig zijn als de wet wordt doorgezet, klonk het na de presentatie van het platform.

"Een groot deel van de WRS is een landelijke registratieplicht. Dat willen veel sekswerkers niet", legt Evelien Spek, programmamedewerker sekswerk bij het Aidsfonds en Soa Aids Nederland, uit. Niet alleen is die landelijke registratie privacygevoelig, maar ook komt een deel van de sekswerkers er om verschillende redenen niet voor in aanmerking. "Zij gaan dan niet met vergunning werken, en daarmee komt de veiligheid en gezondheid van sekswerkers in het geding", zegt Spek. "Het idee is om met deze wetgeving sekswerk veiliger te maken, maar eigenlijk wordt het juist steeds onveiliger."

“Eigenlijk is het een pleister voor het bloeden van de wond die de regering heeft veroorzaakt”

Sekswerker en onderzoeker Mischa benadrukt dat ze het fijn vindt dat Ugly Mugs er is, maar zegt er een dubbel gevoel aan over te houden door de wet. "De regering drijft ons daardoor de illegaliteit in. Als we dan illegaal werken, kunnen we via dit platform als wijze van uitzondering anoniem aangifte doen. Maar moet ik dan blij zijn? Eigenlijk is het een pleister voor het bloeden van de wond die de regering heeft veroorzaakt."

Als voorbeeld van hoe het beter kan, wordt naar Nieuw-Zeeland verwezen, waar sekswerk als legitiem werk wordt erkend. Dat betekent dat sekswerkers daar dezelfde rechten en plichten hebben als andere werkenden (ze kunnen bijvoorbeeld bedrijfsruimtes huren en kosten van de belasting aftrekken). Ook is er een officiële vakbond. In de coronapandemie konden Nieuw-Zeelandse sekswerkers, net als andere werkenden, gebruikmaken van de steunregeling.

Van der Burg wil sekswerkers betrekken bij wet

Al eerder klonken kritieken op de WRS, dat nu al jaren op tafel ligt. Zo oordeelde de Raad van State in 2021 dat het wetsvoorstel "naar verwachting een hoge drempel vormt om dit beroep legaal uit te oefenen", en dat daarmee de kans op illegale prostitutie en misstanden toeneemt. De overheid zal volgens het adviesorgaan meer in moeten zetten om beter toezicht te houden en de huidige wetgeving te handhaven.

Van der Burg liet woensdag weten dat hij een manier zoekt om de wet door de Kamer te krijgen en dat hij daar ook sekswerkers bij wil betrekken. "Dat betekent niet dat jullie tevreden zullen worden", erkende hij. "Ik vind wel dat ik moet kijken naar hoe we toch iets kunnen doen met de gevoelens die hier zeer breed leven."

De registratieplicht is het grootste struikelblok en daar lijkt niks meer aan te worden gedaan, zegt projectleider Temming. "Het liefst willen we dat sekswerk net als andere beroepen dezelfde regelgeving krijgt en dat het wordt gezien als legaal beroep."