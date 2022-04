Het aantal jongeren dat in de gesloten jeugdzorg is geplaatst, is in 2021 met 14 procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor, maakt Jeugdzorg Nederland woensdag bekend. Bij zulke instellingen, die zijn bedoeld voor jongeren die zonder behandeling een risico voor zichzelf of hun omgeving vormen, kwamen vorig jaar 1.175 nieuwe jongeren binnen. Een jaar eerder waren dat er met 1.364 plaatsingen nog bijna 200 meer.

Het is het vierde jaar op rij dat het aantal plaatsingen daalt. In 2017 werden nog 1.923 jongeren naar een gesloten instelling verwezen. De kinderen in die instellingen zijn vaak tussen de twaalf en achttien jaar oud, maar er is geen wettelijke minimumleeftijd.

De brancheorganisatie noemt het een "goede ontwikkeling" dat minder vaak een beroep wordt gedaan op deze zwaarste vorm van jeugdzorg, de zogeheten JeugdzorgPlus. "In de instellingen kwamen namelijk ook vaak jongeren terecht die ergens anders beter geholpen kunnen worden, zoals in de geestelijke gezondheidszorg", vertelt een woordvoerder.

De afgelopen jaren zijn gemeenten en zorgverleners gerichter gaan zoeken naar alternatieven. Dat zal in elk geval een rol hebben gespeeld bij de vermindering van het aantal plaatsingen, denkt de organisatie.

In totaal zaten vorig jaar 1.584 mensen in dit soort instellingen, die omstreden zijn omdat ze jongeren met grote problemen drastisch in hun vrijheid beperken. Jeugdzorg Nederland wil zelf ook zoveel mogelijk af van gesloten jeugdzorg.

In maart sloten de bestuurders van de JeugdzorgPlus-aanbieders een convenant om de gesloten jeugdhulp te verbeteren door onder meer toe te werken naar meer "kleinschalige alternatieven". Ook hebben ze afgesproken om alle vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen.