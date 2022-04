Moordverdachte Sandra H. heeft na anderhalf jaar toegegeven dat ze als enige verantwoordelijk is voor de dood van de eind 2020 verdwenen Ichelle van de Velde uit Oostburg, meldt de Zeeuwse krant PZC woensdag. H. (45) komt daarmee terug van een eerdere verklaring waarin ze zei "in opdracht" te hebben gehandeld.

Tijdens de vijfde, voorbereidende zitting in de Middelburgse rechtbank bleek dat H. opnieuw heeft verklaard over haar betrokkenheid bij de dood van de 29-jarige Van de Velde. Dat gebeurde afgelopen donderdag.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil de betrouwbaarheid van H.'s nieuwste verklaring onderzoeken. Hoewel H. al een persoonlijkheidsonderzoek heeft ondergaan, wil haar advocaat dat ze opnieuw wordt onderzocht.

Van de Velde verdween op 15 december 2020. Het duurde tot 16 februari 2021 voordat haar eerste lichaamsdelen werden gevonden in een kanaal in de buurt van de gemeente Sluis. De politie vermoedt dat het stoffelijk overschot enkele weken in het water heeft gelegen. De eerste delen van haar lichaam werden aangetroffen nadat de politie sporen had aangetroffen in de auto van H.

H. zit al sinds 9 februari 2021 in de gevangenis, op verdenking van moord.

Partner van H. had mogelijk gevoelens voor slachtoffer

H. en Van de Velde kenden elkaar uit een winkelstraat in Oostburg, waar ze beiden een zaak hadden. Uit politieonderzoek bleek dat Van de Velde en de partner van H. mogelijk gevoelens voor elkaar hadden. Daarin lijkt een motief van H. te schuilen. De man van H. is ook verhoord door de politie.

Tijdens een eerder verhoor ontkende H. de vrouw te hebben vermoord. Wel zou ze gereedschap hebben gekocht waarmee het lichaam van de vermoorde vrouw in stukken is gezaagd. Ze zou "erin geluisd" zijn.

Als bewijs dat H. haar rivale heeft vermoord, heeft het OM niet alleen het spoor in de auto, maar ook een schoenafdruk van H. in de winkel van Van de Velde. Verder zat op een van de laarsjes van de verdachte een bloedspoor van het slachtoffer. Onder een tafel in de winkel van H. vond een speurhond bovendien een lijkgeur.