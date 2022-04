Een 46-jarige verdachte uit Zwolle moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt 27 jaar de cel in voor een moord op Oudejaarsavond 2019 in Zwolle. Ook een grote wapenopslag die in 2020 buiten de stad is gevonden, zou van hem zijn.

Op 8 september 2020 vonden twee personen met een metaaldetector een ingegraven ton vol wapens in een bosperceel op landgoed Schellerberg, net buiten Zwolle. De politie ging er graven en ontdekte nog vier tonnen. Er werden in totaal 24 vuurwapens en 21 handgranaten gevonden.

Een van de wapens was een Glock 17. Volgens het Openbaar Ministerie is dit het wapen waarmee op Oudjaarsdag 2019 de Zwollenaar Henk Wolters is geliquideerd. De man overleed die avond vlak bij zijn huis aan de gevolgen van 45 schotwonden. Op het gevonden wapen zat DNA van de 46-jarige Michel B.

Het kan volgens de twee officieren van justitie niet anders dan dat B. de schutter is. Na de moord zat zijn DNA niet alleen op het wapen, maar ook op het verpakkingsmateriaal dat eromheen zat.

OM stelt dat verdachte door conflict motief had

B. was ook in Zwolle ten tijde van de moord en hij had een motief, aldus de officieren van justitie. "B. en het slachtoffer hadden een conflict. De verdachte beschuldigde Wolters onder meer van het stelen van een wapen en coke."

Ook wist het slachtoffer volgens de lezing van het OM veel over B. en over de wapenopslag. Zodoende zou hij "een directe bedreiging voor de verdachte" hebben gevormd.

Bovendien was Wolters gaan verklaren over de handel en wandel van de verdachte. "Wie praat die gaat, zeggen ze in sommige kringen", aldus een van de officieren van justitie. De verdachte is volgens het OM bovendien een ervaren schutter.

Verdachte heeft andere lezing over zijn DNA-sporen

B. ontkent elke betrokkenheid bij zowel de moord als het wapendepot. Volgens hem zat zijn DNA op meerdere wapens doordat hij ze voor een vriend had schoongemaakt.

Verhalen dat Wolters een van de tonnen van de wapenopslag had opgegraven, deed hij af als onzin. Dat Wolters over hem bij de politie had verklaard, "zijn verhalen die zijn verzonnen door de familie Wolters", aldus de verdachte.