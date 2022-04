De politie heeft ruim 25 jaar na de moord op de 26-jarige Mike Duif een verdachte aangehouden. De nu 54-jarige Amersfoorter was in 1996 al in beeld, maar bleef toen op vrije voeten wegens een gebrek aan bewijs. Door informatie van een nieuwe getuige kwam de politie opnieuw bij hem terecht.

Duif ging in de nacht van 22 op 23 februari 1996 op stap met vrienden en bracht hen daarna thuis. Voordat hij zelf naar huis ging, bezocht hij het Zandpad in Utrecht, waar destijds sekswerkers actief waren op woonboten.

Op de ochtend van 23 februari zag een huisgenoot Duif nog in bed liggen. 's Avonds vond hij het slachtoffer levenloos in hun woning in Amersfoort. Duif was doodgeschoten.

Het onderzoek in deze coldcase gaat verder, laat de politie weten. Zij wil niet meer informatie kwijt over de zaak, maar vraagt mensen die meer weten over de dood van Duif om contact op te nemen. De politie heeft 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.