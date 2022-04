Voor 360 mensen in Ter Apel waarvoor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdag slaapplekken zocht, is voor vannacht een opvanglocatie gevonden, meldt een COA-woordvoerder dinsdagavond aan NU.nl. Amsterdam, Nijmegen en Oss vangen de asielzoekers tijdelijk op.

Nijmegen vangt de komende nachten honderd asielzoekers op in de Jan Massinkhal, die nu ook plaats biedt aan vluchtelingen uit Oekraïne. Hoelang de asielzoekers uit Ter Apel daar kunnen blijven is nog niet bekend, maar de noodopvang is in elk geval voor de komende nachten, meldt de gemeente.

180 asielzoekers uit Ter Apel gaan vannacht naar een hotel dat dienst doet als noodopvanglocatie in het Amsterdamse stadsdeel Zuid. Dat aantal komt boven op de driehonderd opvangplekken die de stad vorige maand al had vrijgemaakt om het COA te ontlasten, zegt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. Oss biedt tachtig slaapplekken aan.

Sinds dinsdag mogen er niet meer dan tweeduizend asielzoekers verblijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De grote tenten waarin mensen tijdelijk werden opgevangen en sliepen, moesten worden afgebroken omdat de vergunning ervoor verliep. Het hele paasweekend zocht staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) daarom naar plekken in het land waar de paar honderd mensen opgevangen konden worden.

Het proces rond de opvang van gevluchte Oekraïners die ons land binnenkomen, blijft in principe gescheiden van de 'reguliere' asielopvang. Maar een woordvoerder van Van der Burg zei eerder al dat er gekeken wordt naar oplossingen "waarvan we eerder zeiden: dat is niet de bedoeling".