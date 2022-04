Honderd van de driehonderd asielzoekers die niet meer terechtkunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, worden vanaf dinsdagavond opgevangen in Nijmegen. Het gaat om crisisopvang in de Jan Massinkhal, die nu in principe plaats biedt aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Hoelang de asielzoekers uit Ter Apel daar kunnen blijven is nog niet bekend, maar de noodopvang - stapelbedden in een sporthal - is in elk geval voor de komende nachten, meldt de gemeente Nijmegen.

Sinds dinsdag mogen er niet meer dan tweeduizend asielzoekers verblijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De grote tenten waarin mensen werden opgevangen en sliepen, worden afgebroken. Daardoor moest voor driehonderd mensen een slaapplaats worden gezocht.

Honderd asielzoekers kunnen dus vanaf komende nacht terecht in Nijmegen. Voor de overige tweehonderd mensen wordt nog druk naar een oplossing gezocht, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tegen NU.nl. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei eerder dinsdag niet te kunnen garanderen dat hij die plekken zal vinden.

Het proces rond de opvang van gevluchte Oekraïners die ons land binnenkomen, blijft in principe gescheiden van de 'reguliere' asielopvang. Maar een woordvoerder van Van der Burg zei eerder al dat er gekeken wordt naar oplossingen "waarvan we eerder zeiden: dat is niet de bedoeling".