Zo'n driehonderd asielzoekers hebben nog geen slaapplek, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dinsdagmiddag aan NU.nl. De vergunning voor de tenten bij de opvang in Ter Apel waar ze tot dinsdag in zouden kunnen overnachten wordt niet verlengd.

Helemaal nieuw is het probleem niet. Het is al even bekend dat de vergunning voor de tenten niet verlengd wordt door de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt.

Het hele paasweekend is door staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) gezocht naar plekken in het land waar de paar honderd mensen kunnen worden opgevangen, maar vooralsnog zonder resultaat.

Van der Burg "kan niet garanderen" dat iedereen een bed heeft dinsdagavond, zegt een woordvoerder. "Alles op alles wordt gezet dat niemand op straat hoeft te slapen."

Een woordvoerder van het COA wil "niet vooruit lopen" op wat er gebeurt als er geen nieuwe opvangplek wordt gevonden. "Maar we laten ze niet op straat slapen", zegt hij.

Op verschillende plekken in het land staan ook plekken klaar voor gevluchte Oekraïners die ons land binnenkomen. In principe blijft dat proces gescheiden van de 'reguliere asielopvang', maar volgens de woordvoerder van Van der Burg wordt er nu ook gekeken naar oplossingen "waarvan we eerder zeiden: dat is niet de bedoeling".

Grote moeite om voldoende plekken te vinden

De vergunning voor de opvang in Ter Apel staat toe om - in gebouwen - opvang te bieden aan tweeduizend mensen. Tot dinsdag mochten ook nog eens een paar honderd mensen in de extra tenten overnachten, maar dat is nu dus voorbij.

Het kost Van der Burg veel moeite om voldoende plekken te vinden voor 'reguliere asielzoekers', het gaat hierbij dus niet om plekken voor Oekraïners.

Jaap Velema, burgemeester van Westerwolde, en Koen Schuiling, burgemeester van Groningen en voorzitter van de veiligheidsregio waar Ter Apel onder valt, uitten eerder al forse kritiek op gemeenten die weigeren om asielzoekers op te nemen. Zeker omdat toen er plekken voor gevluchte Oekraïners werden gezocht die wel snel beschikbaar waren.