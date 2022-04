Het percentage werknemers dat aangeeft tijdens werk te maken te hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht is weer gestegen naar het niveau van voor corona. Vooral jonge vrouwen hebben dit ervaren, blijkt woensdag uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO.

Het CBS en TNO voerden de enquête in de laatste drie maanden van 2021. In totaal werden 50.000 werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar bevraagd.

6 procent van de ondervraagden gaf aan te maken te hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht. Dat percentage is weer in lijn met de jaren voor coronajaar 2020. Zo'n 2 procent gaf aan ongewenste seksuele aandacht te hebben gekregen van collega's of leidinggevenden, wat past bij het gemiddelde van de afgelopen jaren. Vrouwen hebben dit vaker ervaren dan mannen.

11 procent van de vrouwelijke respondenten zei ongewenste seksuele aandacht van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers te hebben gekregen. 3 procent van de vrouwen ervoer dit met leidinggevenden of collega's. Dat gebeurde vaker bij jonge vrouwen tussen de 15 en 25 jaar dan bij oudere vrouwen.

Van de mannen gaf 3 procent aan ongewenst seksueel gedrag door klanten, patiënten, leerlingen of passagiers te hebben ervaren en 1 procent met leidinggevenden of collega's.

Vooral zorgmedewerkers hadden te maken met ongewenst gedrag

Verpleegkundigen en andere mensen die in de zorg werken rapporteerden vaker ongewenste seksuele aandacht dan mensen met een ander beroep. Meer dan één op de drie verpleegkundigen kreeg in 2021 tijdens werk te maken met dit soort ongewenst gedrag.

Werknemers werden ook slachtoffer van andere vormen van ongewenst gedrag, bijvoorbeeld intimidatie, geweld of pesten. Het vaakst gaven de ondervraagden aan tijdens werk intimidatie te hebben ervaren. 18 procent gaf aan geïntimideerd te zijn door klanten, patiënten, leerlingen of passagiers en 9 procent door leidinggevenden of collega's.