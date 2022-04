De veroordelingen van militair Marco Kroon wegens wildplassen, het uitdelen van een kopstoot aan een politieagent en belediging van een politieagent door zijn geslachtsdeel te tonen, blijven in stand. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag geoordeeld.

De militair was naar de Hoge Raad gestapt omdat hij het niet eens was met de straf die hij kreeg voor wildplassen, het geven van een kopstoot en het beledigen van een agent tijdens carnaval in maart 2019.

Kroon plaste die bewuste carnavalsavond tegen een hek. Toen de militair daarna werd aangehouden, toonde hij zijn geslachtsdeel aan een vrouwelijke agent en gaf hij een andere agent een kopstoot.

In het hoger beroep, dat in december 2020 diende, kreeg Kroon een taakstraf van tachtig uur opgelegd vanwege de kopstoot en belediging van de agent. Voor het wildplassen kreeg hij een boete van 120 euro.

Hof: Kroon had zelf eerder wc moeten zoeken

De onderscheiden militair was het niet eens met de uitspraak en ging daarom in cassatie bij de Hoge Raad. Volgens Kroon was hij namelijk aan het wildplassen vanwege urologische problemen. De gemeente had te weinig voorzieningen geregeld én een straat afgesloten, waardoor de militair geen andere keuze had.

Het hof meende dat Kroon zelf rekening had moeten houden met zijn blaasproblemen. Volgens de militaire kamer van het hof had Kroon zich "respectloos gedragen". De advocaat-generaal adviseerde de Hoge Raad eerder al de veroordeling in stand te laten.

115 Marco Kroon in opspraak: een overzicht

Kroon kreeg de bijzondere militaire Willems-Orde

Kroon ontving in mei 2009 als eerste militair in een halve eeuw de Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding van Nederland.

De Bosschenaar viel deze uitzonderlijke eer te beurt vanwege zijn daden als pelotonscommandant in Uruzgan medio 2006. Zijn taak was om het gebied te verkennen zodat de Task Force Uruzgan daarna haar werk in de regio zou kunnen doen. Hij wist zijn team te redden door Amerikaanse luchtsteun te regelen tijdens een aanval van de Taliban. Zijn heroïsche daden leidden tot een onderzoek van ruim twee jaar waaruit bleek dat Kroon inderdaad aan de criteria voor de Willems-Orde voldeed.

Later kwam naar buiten dat Kroon betrokken was bij een geweldsincident in Afghanistan. De militair heeft een man, die hem eerder had gemarteld en vernederd, om het leven gebracht nadat hij door hem was bedreigd. Het OM deed onderzoek, maar vond geen aanwijzingen voor strafbare feiten.

Kroon kwam in opspraak in drugsonderzoek

Begin 2010 werd Kroon echter door de Koninklijke Marechaussee meerdere malen verhoord. Het Openbaar Ministerie (OM) bleek een grootschalig onderzoek naar Kroon te zijn gestart vanwege betrokkenheid bij wapen- en drugshandel. De informatie waar het OM zich op baseerde, was afkomstig van anonieme bronnen van de Criminele Inlichtingendienst (CID) van de politie.

De zaak kwam in april 2011 voor de rechter. Kroon wordt verdacht van "het voorhanden hebben en verstrekken van enkele stroomstootwapens en het meermalen voorhanden hebben van kleine hoeveelheden harddrugs voor eigen gebruik". De rechtbank ging niet mee in de belangrijkste bewijslast die het OM overlegde.

Een aangekondigd plan om de Nederlandse Staat aan te klagen en een schadevergoeding te eisen, laat de militair varen. Wel gaat de oorlogsheld een boek schrijven over zijn loopbaan en zijn tijd in Afghanistan: Danger Close verscheen eind 2013. Het boek wordt binnenkort verfilmd.