De tenten waarin asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel bij aankomst worden opgevangen, gaan verdwijnen. Asielzoekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag voor het laatst in de paviljoens geslapen. Volgens staatssecretaris Eric van den Berg (Justitie en Veiligheid) is het ingewikkeld om nieuwe plekken te vinden.

De vergunning voor het gebruik van de tenten verloopt dinsdag. De grote tenten worden dan afgebroken. Dat duurt een paar dagen.

Vanaf dinsdag mogen niet meer dan tweeduizend mensen verblijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Staatssecretaris Van der Burg meldde voor het weekend dat hij dit heeft afgesproken met de burgemeesters van Groningen en Westerwolde, waar Ter Apel onder valt.

Een vluchteling vertelde maandagavond in Op1 over de slechte omstandigheden waarin nieuwe asielzoekers in de tenten verblijven. Burgemeester Koen Schuiling van Groningen luidde hier recent ook de noodklok over. Hij zei dat deze situatie "een beschaafd land onwaardig" is.

Kabinet: 'De situatie is minder slecht'

Van den Berg, die ook in het programma Op1 te gast was, stelde dat de situatie in Ter Apel "minder slecht is dan een paar weken geleden". Dit komt volgens de staatssecretaris vooral doordat er minder mensen leven dan voorheen.

De staatssecretaris doet naar eigen zeggen zijn best om meer plekken te vinden om mensen in de tenten op te vangen. Maar de bewindsman noemde het in Op1 ingewikkeld om hier op korte termijn structureel iets aan te veranderen.

"Asielzoekerscentra kunnen alleen in een gemeente worden gevestigd als hier vrijwillig voor wordt gekozen", stelde Van den Berg. "Je kan gemeenten niet dwingen. In de basis is dat een goede regeling. Maar we zien nu wel dat er te weinig plekken zijn."

'Ik blijf de blaren op de tong kletsen'

De afgelopen tijd was het druk in Ter Apel, waardoor er meer mensen verbleven dan de tweeduizend voor wie er officieel plaats is. Veiligheidsregio Groningen noemde de situatie bij het aanmeldcentrum eind maart zorgelijk. Asielzoekers kunnen niet doorstromen naar een van de 111 azc's. Die zitten vol, mede doordat zo'n dertienduizend statushouders wachten op een woning.

Het kabinet werkt aan wetgeving die het mogelijk gemaakt gemeenten in specifieke gevallen wél te dwingen een asielzoekerscentrum te openen. Hij hoopt deze nieuwe wet voor de zomer door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen. "Tot die tijd zal ik de blaren op de tong blijven kletsen om de problemen kleiner te maken", beloofde Van den Berg.