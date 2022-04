In een groot deel van het land is het zonnig deze maandag. Alleen in het uiterste westen en zuidwesten hangen wat sluierwolken.

Aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond 15 graden en 's middags wordt het 18 tot 20 graden. Het warmst is het in het zuiden van het land.

Het blijft droog. De oostenwind trekt merkbaar aan en bereikt kracht 3 tot 4. In het Waddengebied staat later op de dag zelfs een vrij krachtige wind, kracht 5.