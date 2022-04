Ruim vijftig bezoekers van attractiepark Slagharen hebben maandagmiddag meer dan een uur op ongeveer 10 meter hoogte vastgezeten in een attractie. De brandweer van de Overijsselse plaats moest komen om iedereen te bevrijden, zegt een woordvoerder. Niemand raakte gewond.

De directeur van het attractiepark zegt tegen De Stentor dat de attractie met de naam The Eagle door een technische storing rond 12.00 uur stopte met bewegen. Daardoor konden de mensen in de attractie geen kant op.

De brandweer kwam met een hoogwerker om iedereen uit de gondels te halen. Na een operatie van ruim een uur stond iedereen weer veilig met beide benen op de grond, meldt RTV Oost.

The Eagle is een attractie met vier draaiende armen met elk zeven bakjes eronder die zelf ook rondjes draaien. De attractie is in totaal 32 meter hoog. Volgens pretparkwebsite Looopings is The Eagle geopend in 1998 en gebouwd in Duitsland.