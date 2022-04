De zon schijnt vanochtend op veel plaatsen en de temperatuur loopt snel op. Regionaal kan het fris zijn, maar uiteindelijk wordt het zo'n 15 tot 21 graden.

Langs de kust steekt er in de loop van de middag een frisse wind op, waardoor het op het strand een aantal graden afkoelt. Later op de dag neemt vanuit het westen de sluierbewolking toe. Het blijft wel in het hele land droog.

Vanavond koelt het, zeker in het binnenland, snel af tot een graad of 10.

