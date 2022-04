Het lenteweer van de afgelopen dagen houdt ook komende week nog een behoorlijke tijd aan, voorspelt Weerplaza. Een hogedrukgebied boven het zuiden van Scandinavië houdt storingen met veel bewolking en neerslag op grote afstand van ons land.

De nieuwe week start fris. Maandagochtend ligt het kwik op de koudste plaatsen iets boven het vriespunt en op grotere schaal komt ook vorst aan de grond voor. Het afdekken van vorstgevoelige planten is dus nog steeds nodig.

In de loop van de ochtend loopt de temperatuur snel op naar aangenaam terrasweer. Landinwaarts wordt het 18 tot lokaal 21 graden.

Pal aan zee zal een zeewind in de loop van de middag voor een stuk lagere temperaturen zorgen.

Bewolking neemt geleidelijk toe

In de loop van de week gaan we steeds vaker wat meer bewolking zien. Aanvankelijk gaat het vooral om hoge bewolking in de vorm van (dunne) sluierwolken.

Later in de week komen ook steeds vaker restanten van storingen en buiengebieden in de buurt van of over ons land te liggen. Tot en met vrijdag hoeven we op verreweg de meeste plaatsen geen rekening te houden met regengebieden of buien.

De lagedrukgebieden die zich komende week veelal boven het zuiden van Europa ophouden, trekken in het weekend al afzwakkend via het zuiden van Duitsland verder Oost-Europa in. Hierdoor neemt bij ons de bewolking verder toe en moeten we ook rekening houden met een aantal buien of soms enige tijd regen.

Ondanks de toenemende kans op bewolking en regen blijft de temperatuur hoog voor de tijd van het jaar. Mogelijk worden in het zuiden van het land temperaturen van zo'n 20 graden gehaald.