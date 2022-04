De bestuurder van een Maserati GranTurismo is zaterdagavond op de vlucht geslagen nadat hij rond 21.30 uur de kort daarvoor gestolen auto total loss had gereden in het Noord-Hollandse Blaricum. Een Burgernet-melding heeft nog niet geleid tot zijn aanhouding.

De crash vond plaats op de Schapendrift, vlak bij de plek waar de Maserati kort daarvoor was gestolen, laat een politiewoordvoerder weten aan NU.nl. De peperdure wagen knalde tegen een boom en sloeg over de kop. De bestuurder zou er lopend vandoor zijn gegaan.

De politie is op zoek naar een slanke, lichtgetinte man met een leeftijd tussen de 25 en 35 jaar. Hij is gekleed in een donkere jas.

Mogelijk is de bestuurder gewond geraakt bij het ongeval. De politie zoekt getuigen en camerabeelden.

Van de auto is na het ongeval weinig over. Op foto's is te zien dat een wiel van de Maserati is afgeslagen. Het voertuig lag na de crash op zijn kop.

De Maserati GranTurismo heeft een nieuwwaarde van rond de 200.000 euro. Dit exemplaar was voorzien van groene kentekenplaten, die erop kunnen wijzen dat hij nog eigendom was van een autodealer.