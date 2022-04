Bij een ernstig verkeersongeval op de Osseweidenweg bij Havelte zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee personen om het leven gekomen, meldt de politie. Twee andere inzittenden raakten ernstig gewond. Een vijfde persoon raakte lichtgewond.

De twee omgekomen slachtoffers zijn een 21-jarige man uit de gemeente Westerveld en een zestienjarig meisje uit de gemeente De Wolden. Zij overleden ter plaatse.

Een achttienjarige man raakte zwaargewond en een meisje van zestien jaar raakte lichtgewond.

Een politiewoordvoerder meldt aan NU.nl dat de negentienjarige bestuurder van de auto ook gewond is geraakt. Het was volgens de woordvoerder nog niet mogelijk om hem te verhoren.

De vijf zaten in een voertuig dat rond 5.10 uur door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De hulpdiensten rukten massaal uit. Enkele inzittenden waren bekneld geraakt. Onder andere de brandweer en een Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen ter plaatse.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De politiewoordvoerder laat weten dat een standaard onderdeel van het onderzoek bestaat uit het kijken of er alcohol in het spel is.