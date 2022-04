In de nacht van zaterdag op zondag was het zo goed als onbewolkt en stond er vrijwel geen wind, waardoor de temperatuur vlak voor zonsopkomst in het binnenland rond het vriespunt ligt.

Overdag is het zonnig met hooguit wat dunne sluierwolken. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Het wordt 16 graden in het noorden van het land, tot ruim 19 graden in het zuiden.

