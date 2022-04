Het gaat nog jaren duren voordat het toeslagenschandaal volledig is afgehandeld, zei premier Mark Rutte donderdagmiddag. Onacceptabel, vinden de getroffen ouders. In Rotterdam hielden ze zaterdagmiddag een manifestatie om opnieuw aandacht te vragen voor het handelen van de overheid.

Betraande gezichten als een van de slachtoffers van het toeslagenschandaal op het podium op het Kruisplein in Rotterdam vertelt over wat haar is overkomen.

Het lijkt soms een verhaal met een knipoog als het gaat over een zoontje dat blauwe vliegtuigjes vouwt van de enveloppen van de Belastingdienst, maar het is een verhaal vol zorgen en oplopende schulden. Bij de toehoorders zorgt het voor emoties, omdat ze zich maar al te goed herkennen in de last op hun schouders die steeds zwaarder is geworden.

Het verhaal over de blauwe papieren vliegtuigjes is een van de verhalen die tijdens de manifestatie worden verteld. Er zijn enkele honderden mensen afgekomen op de manifestatie.

Bekende Nederlanders als Steven Brunswijk, Claudia de Breij en Humberto Tan steken de slachtoffers van het toeslagenschandaal met videoboodschappen een hart onder de riem. Ook zijn meerdere politici aanwezig.

Tranen tijdens de toespraken over het toeslagenschandaal. Tranen tijdens de toespraken over het toeslagenschandaal. Foto: ANP

'We willen worden gehoord'

De demonstranten dragen borden met daarop teksten als "Hoelang moet ik nog wachten" of "Wanneer is het einde in zicht?" De leuzen verwijzen naar de duur van de afhandeling van het toeslagenschandaal.

Ook wordt verwezen naar de meer dan duizend kinderen die door het schandaal uit huis zijn geplaatst en waarvan sommigen niet eens contact met hun ouders mogen hebben.

"We willen gehoord worden!", roept gedupeerde Natasja Soemai over het Rotterdamse plein.

Haar twaalfjarige dochter Anasha neemt ook even het woord. "Ik had het door, zonder dat mijn ouders doorhadden dat ik het wist", zegt ze over de zorgen die haar ouders hadden door het handelen van de Belastingdienst.

Het toeslagenschandaal in het kort Duizenden ouders werden door de Belastingdienst ten onrechte aangemerkt als fraudeur.

Ze moesten grote bedragen terugbetalen, wat in sommige gevallen leidde tot ernstige financiële en persoonlijke problemen.

Slachtoffers raakten diep in de schulden, raakten hun huis kwijt en zagen hun huwelijk stranden.

Ruim duizend kinderen werden uit huis geplaatst als gevolg van de financiële problemen.

'Eigenlijk wilde ik niet verder leven'

Anasha: "Soms was ik wel geïrriteerd om minder te hebben dan andere kinderen. Dan kwam je op school en hoorde je wat anderen allemaal gedaan hadden en dan dacht ik: ben ik nu anders? Ik werd ook gepest en eigenlijk wilde ik niet verder leven."

Inmiddels gaat het water beter, al is het gezin Soemai nog steeds niet van de schulden af.

Slachtoffers verwijten overheid nog steeds niet te luisteren

Faith Bruyning is ook een ouder die werd getroffen door het toeslagenschandaal. Ze benadrukt het belang van demonstraties zoals die in Rotterdam. "Je voelt je soms zo alleen en daarom moeten we de krachten bundelen."

Bruyning was halverwege de twintig en werkte en studeerde toen de Belastingdienst haar onterecht als fraudeur bestempelde. "Eerst denk je nog dat het om een foutje gaat en dat het wel goed komt, maar op een gegeven moment stapelen de schulden zich op. Je komt dan in een zwart gat terecht en je krijgt geen touw toegeworpen om eruit te komen."

Tijdens de manifestatie klinkt veel kritiek op de overheid, die het verwijt krijgt nog steeds niet echt te luisteren naar de slachtoffers. Ook Bruyning ziet dat zo. "Er moeten geen oplossingen voor ons bedacht worden, maar met ons. Ik wil graag dat de overheid menselijk wordt."

Bruyning heeft er altijd kracht uit geput dat ze niet heeft opgegeven. De 34-jarige is bijna helemaal opgekrabbeld en zegt dat haar leven nu "in de startblokken" staat. "Maar de angst voor die blauwe enveloppen is er nog steeds."