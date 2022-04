Evert Muis, beter bekend als de 'tutuman', is zaterdagochtend op 37-jarige leeftijd overleden. Hij werd in 2021 gediagnosticeerd met uitgezaaide melanoomkanker.

Muis ontroerde velen toen hij in een roze toneelrokje (tutu) op de foto ging met zijn anderhalf jaar oude dochtertje.

Meer dan drie miljoen mensen reageerden op de foto, wat hem ertoe inspireerde Stichting Tutu op te richten. Hiermee wilde de man uit Alphen aan den Rijn terminale patiënten de kans geven om "dierbare herinneringen achter te kunnen laten voor hun kinderen".

In maart van dit jaar hadden gevangenen en medewerkers van de gevangenis waar Muis werkzaam was 5.000 euro opgehaald voor zijn stichting. Toen was al bekend dat Muis niet lang meer te leven had.

Daarover zei Muis in januari tegen AD Alphen: "Geef mij gewoon nog even. Ik zou niets liever willen dan mijn kinderen naar hun eerste schooldag brengen."