De pakweg 200.000 Nederlanders die Nederlandse Gebarentaal (NGT) beheersen, kunnen vanaf nu een gebaar gebruiken voor de term 'tot slaaf gemaakte'. Dat melden de initiatiefnemers het Nederlands Gebarencentrum, stichting IN Gebaren en het Tropenmuseum aan NU.nl. Tot nu toe was alleen een gebaar voor 'slaaf' beschikbaar.

De term 'slaaf' wordt uitgebeeld door een band om de nek met daaraan geschakeld een ketting aan te trekken. Het gebaar voor 'tot slaaf gemaakte persoon' bestaat uit geketende handen.

"Daardoor wordt duidelijk dat er iemand anders voor nodig is geweest om een mens tot slaaf te maken", zegt een woordvoerder namens de initiatiefnemers.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over koloniale geschiedenis

68 Nederlandse gebarentaal heeft nu ook de term 'tot slaaf gemaakte'

Overheid gebruikt steeds vaker 'tot slaaf gemaakte'

De Nederlandse overheid is grotendeels overgegaan tot de benaming 'tot slaaf gemaakte persoon' voor mensen die tijdens het Nederlandse koloniale verleden als slaaf leefden. Het nieuwe gebaar voor 'tot slaaf gemaakte' gaat dus mee in die trend.

De benaming 'tot slaaf gemaakte persoon' vervangt ook in dagelijks Nederlands taalgebruik steeds meer het woord 'slaaf'. Voorstanders van die trend stellen dat het woord 'slaaf' de onterechte indruk kan wekken dat iemand er zelf voor gekozen heeft om te leven als slaaf of zich naar de buitenwereld als zodanig te identificeren.

Het gebruik van het nieuwe gebaar is nog niet officieel toegevoegd aan de NGT. Dat gebeurt pas als genoeg mensen het nieuwe gebaar ook gaan gebruiken en het Nederlands Gebarencentrum het formeel opneemt. Voor ongeveer 30.000 mensen in Nederland is de NGT de moedertaal.

Wat is wat rond Nederlandse gebarentaal? De NGT is sinds 1 juli 2021 een officiële taal. De overheid moet daarom het gebruik van NGT in de samenleving aanmoedigen.

Het Nederlands Gebarencentrum is door de overheid aangesteld om normen te stellen aan de NGT.

Dovenschap is de grootste onafhankelijke vereniging voor dove mensen.

Stichting IN Gebaren zet zich in "voor een samenleving waarin doven en slechthorenden goed kunnen meedoen op een gelijkwaardige manier".

Musea in Gebaren is een platform voor dove en slechthorende kunstliefhebbers met als doel kunst en cultuur toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden. Klanten zijn onder meer het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum.

Rijksmuseum heeft voorkeur voor 'tot slaaf gemaakte mensen'

Het Rijksmuseum gebruikt voor de uitleg bij museumstukken ook bij voorkeur de term 'tot slaaf gemaakte mensen' in plaats van 'slaaf'.

Het liefst noemt het museum mensen bij hun naam, zegt hoofd Geschiedenis Valika Smeulders namens het Rijksmuseum. "Indien die niet voorhanden is, dan wijzen we op omstandigheden. Als zij tot slaaf waren gemaakt, dan omschrijven wij dat."

"Woorden doen ertoe. En gebaren ook", zegt de woordvoerder van de initiatiefnemers. Het nieuwe gebaar komt dan ook voort uit de publicatie Words Matter, waarin het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) suggesties doet voor inclusiever taalgebruik.

Het Tropenmuseum in Amsterdam, een onderdeel van het NMVW, heeft vanaf 23 juni een nieuwe vaste expositie over het Nederlandse koloniale verleden en hoe dat terugkomt in de hedendaagse wereld.

Zo is er aandacht voor de doorwerking van het koloniale verleden waar slavernij deel van uitmaakt. Daarbij kun je denken aan ongelijkheid, racisme, uitsluiting en uitbuiting, maar ook de diverse samenleving, cultuur, een gedeelde keuken, taal en muziek.