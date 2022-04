De 300.000 jonge palingen die afgelopen week op Schiphol in beslag waren genomen, zijn terug in de Nederlandse natuur. De glasalen zwemmen vrij rond in de Randmeren, in de buurt van Harderwijk.

Experts van stichting DUPAN, een samenwerkingsverband van palingkwekers, -vissers en -handelaren, hebben dat samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geregeld.

De douane vond de ruim 100 kilo glasaal in de bagage van drie Maleisiërs, die op doorreis waren vanuit Portugal naar hun thuisland. Ze hadden acht grote identieke koffers bij zich, die de aandacht van de beveiliging trokken. De koffers bleken vol te zitten met plastic zakken die gevuld waren met water en kleine aaltjes.

Volgens stichting DUPAN was het belangrijk de jonge palingen zo snel mogelijk vrij te laten en heeft het grootste deel de reis overleefd. "Nadat was vastgesteld dat het inderdaad om Europese glasaal ging, hebben we onze specialisten direct aan het werk gezet om zoveel mogelijk palinkjes een overlevingskans te bieden", zegt stichtingsvoorzitter Alex Koelewijn.

'Smokkel van glasaal is 's werelds grootste wildlife crime'

Paling is een beschermde diersoort en de export ervan is dan ook aan strenge regels gebonden. De smokkel van glasaal is volgens de stichting "'s werelds grootste wildlife crime".

"Op de Chinese markt wordt voor deze glasaal vijf- tot tienmaal zo veel geboden als in Europa", weet Koelewijn. "Daar worden ze opgekweekt tot palingen voor consumptie. En dat is kwalijk, want het Europese quotum bestaat niet voor niets."

"De hoeveelheid paling die wij in Europa mogen consumeren is streng gereguleerd, om de paling te beschermen. Daarom moet er alles aan worden gedaan om smokkel naar Azië tegen te houden."