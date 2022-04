Doordat een slachtoffer van mishandeling en gijzeling alarm wist te slaan, hebben agenten zaterdag rond 4.30 uur twee verdachten kunnen arresteren in Bergen op Zoom, meldt BN DeStem zaterdag.

Het 33-jarige slachtoffer stapte in de nacht van vrijdag op zaterdag in Breda bij bekenden in de auto. Ze vervoerden hem vervolgens naar een woning aan de Heiningen in Bergen op Zoom.

In de woning werd de man vastgehouden en mishandeld. Nadat het hem was gelukt om alarm te slaan, kwam de politie ter plaatse.

Agenten hielden net buiten de woning twee verdachten van 40 en 41 jaar oud aan. Daarbij namen ze ook een stroomstootwapen en mobiele telefoons in beslag.

De politie vermoedt een conflict in de relationele sfeer. Het slachtoffer is volgens een woordvoerder niet ernstig gewond geraakt.