Na een frisse start wordt het een fraaie dag met veel zon en droog weer. Het wordt 14 tot 19 graden.

Langs de kust en in het noorden blijft het voor het gevoel frisser. Dat komt door de noordoostenwind die vanaf de zee waait.

In de middag draait de wind naar een oostelijke richting en is matig met windkracht 3 of 4. Er kan wat lichte bewolking voorkomen.

Later op de dag wordt het overal helder en kan het landinwaarts afkoelen tot dicht bij het vriespunt. Vlak aan de grond is kans op wat lichte vorst.