De bibliotheek van de Universiteit Maastricht is vrijdagavond een tijd lang ontruimd geweest nadat daar een verdacht voorwerp was gevonden. Onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bracht aan het licht dat het niet om een explosief ging of een ander gevaarlijk voorwerp. Daarop gaf de politie het pand aan de Grote Looiersstraat weer vrij.

De EOD was erbij gehaald nadat volgens de politie een voorwerp was gevonden dat om nader onderzoek vroeg. Volgens getuigen ging het om een rugzak. Tientallen studenten en medewerkers moesten het pand verlaten.

De omliggende universiteitsgebouwen waren niet ontruimd. Wel was de Grote Looiersstraat, waar de bibliotheek staat, afgezet. Volgens de lokale omroep 1Limburg moesten zo'n dertig tot veertig mensen het pand verlaten. De melding van het verdachte voorwerp zou volgens de omroep iets voor 20.00 uur zijn binnengekomen.