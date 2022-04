Bij een steekpartij in de Justitiële Jeugdinrichting in Breda is vrijdag een negentienjarige gedetineerde overleden. De politie heeft een achttienjarige medegedetineerde aangehouden.

Een twintigjarige gedetineerde raakte gewond. Die persoon is voor medische zorg overgebracht naar het ziekenhuis.

De steekpartij vond rond 15.30 uur plaats in jeugdgevangenis Den Hey-Acker. Over de aanleiding van het incident wil de politie in het belang van lopend onderzoek niets kwijt.

Omroep Brabant meldt dat er vaker onrust heerst bij Den Hey-Acker. Volgens de lokale omroep zijn uitbraken, geweld en intimidatie een terugkerend probleem voor werknemers van de jeugdgevangenis.

Enkele maanden terug wist een gedetineerde uit de jeugdgevangenis te ontsnappen. De jongere had een vuurwapen en gijzelde twee personeelsleden van de Dienst Justitiële Inlichtingen (DJI). Hij werd uiteindelijk doodgeschoten in België.

De DJI laat vrijdagavond weten dat de familie van het slachtoffer inmiddels op de hoogte is gebracht. Volgens de dienst zijn de directie en het personeel van de jeugdgevangenis "erg aangeslagen door deze afschuwelijke gebeurtenis". Voor de directbetrokkenen is nazorg geregeld.