Bij de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie zijn tot nu toe meer dan 120 schademeldingen binnengekomen van inwoners van Terneuzen en de wijde omgeving. De schade is ontstaan na een onverwacht heftige geplande explosie op 23 maart in een damwand van de zogenoemde Middensluis in de Zeeuwse plaats.

Die explosie was nodig om de wand te kunnen slopen. Het zou ongemerkt gaan, maar de schok is tot in de Ardennen gevoeld. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

Voor de sloop was 13.000 kilo dynamiet in de damwanden aangebracht, die zou ploffen zonder schade in de omgeving te veroorzaken. Maar bij het werk aan de westelijke damwand bleek die veronderstelling niet te kloppen. Terneuzen trilde op de grondvesten en in veel panden zijn ramen gebroken en scheuren in de muren ontstaan.

De omgevingsmanager bood zijn excuses aan voor de onverwachte overlast. Volgens hem raakte niemand gewond.

Kamervragen gesteld over explosie

Het breken van de oostelijke damwand staat voor eind deze maand op de planning, maar eerst wil Rijkswaterstaat achterhalen waarom de explosie van 23 maart zo heftig was. Over de explosie in Terneuzen zijn ook Kamervragen gesteld. Naar verwachting komt daar volgende week een antwoord op.

De sluis moet na 113 jaar plaatsmaken voor de Nieuwe Sluis. Via deze nieuwe sluis kunnen grote zeeschepen naar de haven van Gent varen. De Nieuwe Sluis wordt net zo groot als de sluizen in het Panamakanaal. Het bouwwerk, dat volgend jaar klaar moet zijn, gaat 934 miljoen euro kosten.